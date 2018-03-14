«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Авангард»

Итак, наступил последний матч серии между уфимским «Салаватом Юлаевым» и омским «Авангардом». Это единственное противостояние, которое дошло до самого конца – седьмого поединка.

Победителя уже поджидает челябинский «Трактор».

В состав уфимцев вернулись Дмитрий Саюстов и Евгений Коротков.

Заявка юлаевцев выглядит следующим образом:

Скривенс (Кареев)

Умарк - Кемппайнен - Хартикайнен

Логинов - Ларсен

Макаров - Зубов - Лисин

Арзамасцев - Гончаров

Ткачев - Саюстов - Бурдасов

Панин - Осипов

Солодухин - Коротков - Майоров

Елизаров – Кузьмин

Свисток, вбрасывание – поехали!

Гости полезли вперед и вот уже Бен Скривенс отражает первый бросок по своим воротам.

Игра идет в зоне уфимцев. Пока приходится отбрасываться. Наконец и наши провели вылазку в зону, но до бросков не дошло дело.

Хорошая атака юлаевцев закончилась броском во вратаря.

Пошли попеременные наскоки, уфимцы традиционно включаются в игру постепенно.

Опять насели на ворота Скривенса гости, наши отбились.

Шайба плохо слушается юлаевцев, отскакивает от игроков, поэтому не удается создать остроту.

Прошла половина периода – ничего запоминающего команды не создали.

Вот наконец уфимцы опасно провели отрезок – были и броски, и добивания…

А через минуту цели достигает бросок с неудобной руки по нашим воротам – вот так пропускаем совершенно необязательную шайбу…

И опять у нас несколько великолепных моментов для взятия ворот – не везет хоккеистам нашего первого звена. Где-то мешает спешка, где то шайба скачет по льду в нужный момент.

Громогласное «шайбу» с трибун гонит наших игроков вперед, но шайба летит выше ворот.

Едва не затолкали наши шайбу с мясом в ворота Фурха, но арбитр остановил игру – сдвинуты ворота. Закончился первый игровой отрезок. Гости выглядели острее и интереснее, уфимцы имели не один опасный момент, но пока не хватает многих компонентов хоккейного мастерства для завершения атак.

Началась вторая двадцатиминутка, пока игра идет в том же ключе – не видно игры у юлаевцев.

Омичи в азарте затолкали Скривенса в ворота. Создается ощущение, что уфимцы не могут, а «Авангард» играет по счету, спокойно и держит под контролем ситуацию.

Постепенно уфимцы наращивают давление и вот проходит отличная атака – Панин сделал длинный пас на Саюстова, который скинул шайбу налево и Антон Бурдасов выкатился на Фурха и бросил точно в ближнюю девятку – 1:1!

Теперь уже инициатива перешла к хозяевам, да и зрители оказывают серьезную шумовую поддержку.

Пошли голевые моменты – пока не удается их завершить, но порой очень близко было…

Картина матча резко поменялась – теперь хозяева на площадке хоккеисты в зеленой форме.

Судьи дают играть, еще не было ни одного удаления, хотя жестких силовых приемов хватало.

Но вот запас энергии у уфимцев иссяк – омичи выдохнули и снова начинают поддавливать юлаевцев.

В концовке периода у «Салавата» опять пошли хорошие атаки – но завершающие броски Зубова и Бурдасова не достигли цели. На второй перерыв команды уходят при ничейном счете.

И вот третий период. «Вперед, уфимцы!» - скандируют зрители и игроки услышав это клич заиграли активно в зоне омичей. Броскам не хватает немного точности, надеемся, что прицел поправиться у зеленых.

Хорошо бросил Умарк – мимо. У ворот Фурха паника. Но шайба летит мимо ворот! Вот теперь можно сказать, что «Салават» начал играть в хоккей! Если так дело пойдет дальше – то непременно забьют!

Опять только чудо спасает гостей – броски, добивания – игровой перевес уфимцев стал подавляющим!

Наших то и дело сбивают с ног, цепляют клюшками, но свисток арбитра странным образом молчит…

Да, очень острые атаки юлаевцев к сожалению не заканчиваются голами. Нельзя отпускать соперника, пока он ошарашен. Ждем вторую «зеленую» волну, которая смоет омскую защиту!

Небольшую паузу взяли уфимцы – игра несколько успокоилась.

Сшибают с ног уфимца и наконец следует первое удаление в матче – у нас большинство.

Нервно играют наши ребята – никак не могут войти и закрепиться в зоне соперника.

Наконец стали разыгрывать – но все, время штрафное истекло, жаль, был шанс, но не совладали с нервами уфимцы. 4 минуты до сирены.

Сломалась игра, ничего не получается, нужно последнее усилие, и вот она прошла голевая атака!!!

Теему Хартикайнен добивает шайбу в ворота! Осталось 2 минуты, нужно дотерпеть и сыграть аккуратно.

Минута и 9 секунд и удаление у юлаевцев – вот он настоящий момент истины.

Судьи удаляют еще одного уфимца – в этой серии они «Салават» не прощают, в отличие от омичей.

Шестеро против троих – вот это большинство! Остается 40 секунд.

И зло победило – за 17 секунд счет становится 2:2…

Щелчок Максима Чудинова оказался неберущимся.

И наши по прежнему в меньшинстве…

Судьи совсем потеряли рамки – свистят нам проброс при нашем меньшинстве – ну очень им охота поддержать «Авангард».

Ждем овертайм, в котором нам играть минуту в меньшинстве.