«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Авангард»
И вышел в следующий этап плей-офф.
Итак, наступил последний матч серии между уфимским «Салаватом Юлаевым» и омским «Авангардом». Это единственное противостояние, которое дошло до самого конца – седьмого поединка.
Победителя уже поджидает челябинский «Трактор».
В состав уфимцев вернулись Дмитрий Саюстов и Евгений Коротков.
Заявка юлаевцев выглядит следующим образом:
Скривенс (Кареев)
Умарк - Кемппайнен - Хартикайнен
Логинов - Ларсен
Макаров - Зубов - Лисин
Арзамасцев - Гончаров
Ткачев - Саюстов - Бурдасов
Панин - Осипов
Солодухин - Коротков - Майоров
Елизаров – Кузьмин
Свисток, вбрасывание – поехали!
Гости полезли вперед и вот уже Бен Скривенс отражает первый бросок по своим воротам.
Игра идет в зоне уфимцев. Пока приходится отбрасываться. Наконец и наши провели вылазку в зону, но до бросков не дошло дело.
Хорошая атака юлаевцев закончилась броском во вратаря.
Пошли попеременные наскоки, уфимцы традиционно включаются в игру постепенно.
Опять насели на ворота Скривенса гости, наши отбились.
Шайба плохо слушается юлаевцев, отскакивает от игроков, поэтому не удается создать остроту.
Прошла половина периода – ничего запоминающего команды не создали.
Вот наконец уфимцы опасно провели отрезок – были и броски, и добивания…
А через минуту цели достигает бросок с неудобной руки по нашим воротам – вот так пропускаем совершенно необязательную шайбу…
И опять у нас несколько великолепных моментов для взятия ворот – не везет хоккеистам нашего первого звена. Где-то мешает спешка, где то шайба скачет по льду в нужный момент.
Громогласное «шайбу» с трибун гонит наших игроков вперед, но шайба летит выше ворот.
Едва не затолкали наши шайбу с мясом в ворота Фурха, но арбитр остановил игру – сдвинуты ворота. Закончился первый игровой отрезок. Гости выглядели острее и интереснее, уфимцы имели не один опасный момент, но пока не хватает многих компонентов хоккейного мастерства для завершения атак.
Началась вторая двадцатиминутка, пока игра идет в том же ключе – не видно игры у юлаевцев.
Омичи в азарте затолкали Скривенса в ворота. Создается ощущение, что уфимцы не могут, а «Авангард» играет по счету, спокойно и держит под контролем ситуацию.
Постепенно уфимцы наращивают давление и вот проходит отличная атака – Панин сделал длинный пас на Саюстова, который скинул шайбу налево и Антон Бурдасов выкатился на Фурха и бросил точно в ближнюю девятку – 1:1!
Теперь уже инициатива перешла к хозяевам, да и зрители оказывают серьезную шумовую поддержку.
Пошли голевые моменты – пока не удается их завершить, но порой очень близко было…
Картина матча резко поменялась – теперь хозяева на площадке хоккеисты в зеленой форме.
Судьи дают играть, еще не было ни одного удаления, хотя жестких силовых приемов хватало.
Но вот запас энергии у уфимцев иссяк – омичи выдохнули и снова начинают поддавливать юлаевцев.
В концовке периода у «Салавата» опять пошли хорошие атаки – но завершающие броски Зубова и Бурдасова не достигли цели. На второй перерыв команды уходят при ничейном счете.
И вот третий период. «Вперед, уфимцы!» - скандируют зрители и игроки услышав это клич заиграли активно в зоне омичей. Броскам не хватает немного точности, надеемся, что прицел поправиться у зеленых.
Хорошо бросил Умарк – мимо. У ворот Фурха паника. Но шайба летит мимо ворот! Вот теперь можно сказать, что «Салават» начал играть в хоккей! Если так дело пойдет дальше – то непременно забьют!
Опять только чудо спасает гостей – броски, добивания – игровой перевес уфимцев стал подавляющим!
Наших то и дело сбивают с ног, цепляют клюшками, но свисток арбитра странным образом молчит…
Да, очень острые атаки юлаевцев к сожалению не заканчиваются голами. Нельзя отпускать соперника, пока он ошарашен. Ждем вторую «зеленую» волну, которая смоет омскую защиту!
Небольшую паузу взяли уфимцы – игра несколько успокоилась.
Сшибают с ног уфимца и наконец следует первое удаление в матче – у нас большинство.
Нервно играют наши ребята – никак не могут войти и закрепиться в зоне соперника.
Наконец стали разыгрывать – но все, время штрафное истекло, жаль, был шанс, но не совладали с нервами уфимцы. 4 минуты до сирены.
Сломалась игра, ничего не получается, нужно последнее усилие, и вот она прошла голевая атака!!!
Теему Хартикайнен добивает шайбу в ворота! Осталось 2 минуты, нужно дотерпеть и сыграть аккуратно.
Минута и 9 секунд и удаление у юлаевцев – вот он настоящий момент истины.
Судьи удаляют еще одного уфимца – в этой серии они «Салават» не прощают, в отличие от омичей.
Шестеро против троих – вот это большинство! Остается 40 секунд.
И зло победило – за 17 секунд счет становится 2:2…
Щелчок Максима Чудинова оказался неберущимся.
И наши по прежнему в меньшинстве…
Судьи совсем потеряли рамки – свистят нам проброс при нашем меньшинстве – ну очень им охота поддержать «Авангард».
Ждем овертайм, в котором нам играть минуту в меньшинстве.
Овертайм начался. Мощнейший бросок нанесли омичи, но попали в Скривенса. Прошла минута и «Салават» в полном составе. «Авангард» начал огрызаться, но в основном после грубых ошибок уфимцев. Еще одна ошибка могла стать фатальной для Уфы – последовал выход омича один на один, но бросить ему точно помешали. Сибиряки тоже ошибаются – и они не железные. Моментище был у юлаевцев: чуть-чуть не хватило шайбе места чтобы проскочить в ворота. И все-таки справедливость восторжествовала! Лисин бросил, а Максим Гончаров забивает победный гол!