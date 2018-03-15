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В Башкирии чиновницу минземимущества поймали на хищении 220 тысяч рублей

15 марта 2018, 16:28
Женщина также начисляла повышенную зарплату коллегам, требуя отдать ей "излишки".

Специалист комитета по управлению собственностью минземимущества по Балтачевскому району признана виновной в совершении преступления по статье «Присвоение и растрата денежных средств с использованием служебного положения», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

С 2013 по 2016 годы обвиняемая, ответственная за ведение бухучета, завышала собственную зарплату, присвоив 150 тысяч рублей, а также начисляла повышенные выплаты коллегам, просив их передать ей лишние суммы, похитив таким образом 220 тысяч рублей.

Обвиняемая вину в совершении преступления не признала, уголовное дело направлено в Балтачевский межрайонный суд.

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