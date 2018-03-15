В Башкирии чиновницу минземимущества поймали на хищении 220 тысяч рублей

С 2013 по 2016 годы обвиняемая, ответственная за ведение бухучета, завышала собственную зарплату, присвоив 150 тысяч рублей, а также начисляла повышенные выплаты коллегам, просив их передать ей лишние суммы, похитив таким образом 220 тысяч рублей.