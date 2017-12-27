Средняя зарплата в Уфе по итогам 2017 года должна составить 33,7 тыс руб

В Уфе в уходящем году заработная плата на крупных и средних предприятиях должна увеличиться на 7 процентов, а в целом по городу - на 3,7 процента. Такие данные озвучил сегодня на оперативке в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

На крупных и средних предприятиях по итогам года средняя заработная плата прогнозируется на уровне более 41,8 тысячи рублей, а в целом по городу - 33,7 тысячи рублей. По мнению Ялалова, эти показатели доказывают устойчивость роста реального сектора экономики.