Средняя зарплата в Уфе по итогам 2017 года должна составить 33,7 тыс руб

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В Уфе в уходящем году заработная плата на крупных и средних предприятиях должна увеличиться на 7 процентов, а в целом по городу - на 3,7 процента. Такие данные озвучил сегодня на оперативке в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов.
На крупных и средних предприятиях по итогам года средняя заработная плата прогнозируется на уровне более 41,8 тысячи рублей, а в целом по городу - 33,7 тысячи рублей. По мнению Ялалова, эти показатели доказывают устойчивость роста реального сектора экономики.
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