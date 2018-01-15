В Башкирии отдали долг по зарплате в 580 миллионов рублей

Также стали известны другие итоги работы прокуратуры.

Прокурор республики Андрей Назаров на торжественном собрании, посвященном 296-летию со дня образования органов прокуратуры сообщил о результатах работы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Было выявлено 300 работодателей, которые задолжали зарплату на сумму более 780 миллионов рублей. Перед работниками погашена задолженность на сумму более 580 миллионов рублей.

Устранены более тысячи нарушений в сфере обеспечения доступной безбарьерной среды для маломобильных граждан. Защищены права более 100 несовершеннолетних на обеспечение бесплатными лекарственными препаратами, в том числе 40 детей-инвалидов.

За последние два года в республике благодаря прокуратуре приняты меры по благоустройству населенных пунктов – очистке дворов, устройству уличного освещения и ремонту памятников. Активизировалась деятельность по борьбе с браконьерством и нелегальным оборотом запрещенных орудий лова.