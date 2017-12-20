В Башкирии компания задолжала зарплату 720 сотрудникам

По факту невыплаты заработной платы работникам непубличного акционерного общества «Башкирское шахтопроходческое управление» возбуждено уголовное дело.

Следствие считает, что руководство предприятия не приняло мер к погашению задолженности перед своими сотрудниками. Долг перед 720 работниками составлял более 38 млн руб. При этом организация располагала возможностью погасить задолженность.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица или лиц, причастных к совершению преступления. Принимаются меры к погашению задолженности по заработной плате. Расследование уголовного дела продолжается, - отмечается в сообщении службы следкома Башкирии.