mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Самая дорогая квартира в Уфе стоит 65 миллионов рублей

15 марта 2018, 11:31
Её площадь составляет 330 кв. метров.

Самая дорогая квартира в Уфе стоит 65 миллионов рублей, сообщает «Башинформ» со ссылкой на одно из агентств недвижимости. Уфа оказалась на седьмом месте из 15 по России в рейтинге самой дорогой недвижимости.

65 миллионов рублей стоит двухуровневая элитная квартира с дизайнерским ремонтом в новом доме в исторической части города на перекрестке улиц Чернышевского и К. Маркса. Площадь квартиры составляет 330 кв. метра.

Примечательно, что по данным агентства самая дорогая квартира в Москве находится в Гранатном переулке. Ее стоимость владельцы оценивают в 2 млрд рублей. Это панорамный пентхаус площадью 975 кв. м без отделки, окруженный открытыми террасами, в камерном жилом доме класса de luxe.

Материалы по теме
В Башкирии количество сделок с недвижимостью сократилось на 15%Житель Башкирии не смог платить долги по ипотеке и остался без квартиры Где в Уфе купить квартиры с видом на реку и лес от 1 млн 790 тыс руб.
#Новости#Злата Зукович#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48