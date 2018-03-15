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Пять чиновников минлесхоза Башкирии строго наказаны за конфликт интересов

15 марта 2018, 09:53
Грубейшие нарушения были выявлены в нескольких лесничествах.

Башкирская природоохранная прокуратура сообщила о ряде серьезных нарушений, выявленных в работе министерства лесного хозяйства Башкирии. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Так, в Бирском районе участковый лесничий был застигнут проверкой за весьма странным занятием: в рабочее время он помогал вести бизнес своему отцу и постоянно перевозил его лесоматериалы на деревоперерабатывающее предприятие, расположенное в Уфимском районе. Помимо этого, поводом для претензий на тему конфликта интересов стал и тот факт, что этот лесничий не поставил в известность свое руководство о том, что его жена работает в региональном Минлесхозе. В ходе прокурорской проверки лесничий уволился с работы.

Еще один его коллега не уведомил свое начальство о том, что его супруга владеет базой отдыха на подконтрольной ему территории.

Чиновники Минлесхоза Башкирии проигнорировали и такой вопиющий факт, как строительство одним из арендаторов земли двух капитальных строений на берегу озера Шамсутдин.

По результатам протеста природоохранного прокурора после проверки к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены пять чиновников, включая руководителя ГКУ РБ «Управление лесничествами».

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