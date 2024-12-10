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Конфликт интересов

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2024
Два десятка чиновников уволили после проверки Башкирии
10 декабря, 04:52
«Нас хотят травить»: уфимцы против строительства «коптильни» вместо школы
23 ноября, 14:43
Радий Хабиров переписывает указы Рахимова
30 сентября, 05:30
Заведующая детсадом платила фирме своего мужа
Руководитель учреждения дошкольного образования лишилась из-за этого доверия и должности, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.
20 июня, 13:13
2022
В Башкирии предприниматель объяснил, за что его семью велели «выжечь каленым железом»
26 июля 2022, 05:00
2018
Шлагбаум преткновения: уфимская семья не может попасть домой из-за соседей
13 августа 2018, 04:56
Пять чиновников минлесхоза Башкирии строго наказаны за конфликт интересов
Грубейшие нарушения были выявлены в нескольких лесничествах.
15 марта 2018, 04:53
Чиновника минэкологии Башкирии уволили из-за конфликта интересов
21 февраля 2018, 06:17
2017
В Башкирии прокуратура вынесла предписание в отношении мэра крупного города
30 октября 2017, 09:27
Суд не стал возвращать Александру Филиппову кресло первого вице-мэра Уфы
В Уфимском районном суде сегодня завершилось рассмотрение дела по иску Александра Филиппова о своем увольнении с поста первого вице-мэра города. В удовлетворении требований ему отказано.
19 мая 2017, 06:46
В администрации Уфы рассмотрят конфликт интересов Александра Филиппова
17 апреля 2017, 12:15

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