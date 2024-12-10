Конфликт интересов

Суд не стал возвращать Александру Филиппову кресло первого вице-мэра Уфы

В Уфимском районном суде сегодня завершилось рассмотрение дела по иску Александра Филиппова о своем увольнении с поста первого вице-мэра города. В удовлетворении требований ему отказано.