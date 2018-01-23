В Оренбурге скандальный ролик подкосил карьеру руководства минлесхоза

В Оренбурге скандальный ролик подкосил карьеру руководства минлесхозаВидео
Вчера, 19:03Татьяна Майорова
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Шутка подчиненных обошлась слишком дорого руководству ведомства.
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Видео: соцсети
Сегодня, 23 января, стало известно, что губернатор Оренбургской области Юрия Берг распорядился уволить стразу четверых руководящих работников регионального Министерства лесного хозяйства.
Причиной стал шутливый видеоролик, высмеивавший коррупцию в рядах чиновников.
Подробности – в материале наших коллег с портала 56orb.ru.
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