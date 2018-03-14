В день выборов погода готовит настоящие испытания жителям Башкирии

В субботу, 17 марта, погодные условия ухудшатся еще больше. Ночью снег ожидается в большинстве районов Башкирии, а днем, при температуре 0,-5°, он уже станет совсем мокрым, а когда подмерзнет, то превратится в гололедицу и снежный накат на трассах.