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В Башкирии за два месяца на четверть больше собрали налогов

14 марта 2018, 12:46
Но львиная доля прироста ушла в федерльный бюджет.

В январе - феврале 2018 года на территории Башкирии в бюджеты всех уровней поступило 55 млрд 228 млн рублей налогов и других обязательных платежей, администрируемых налоговыми органами, сообщили в налоговой службе.

По сравнению с январем - февралем 2017 года поступления возросли на 11 млрд 339 млн рублей или на 25,8%.

Как же разошлись эти деньги? В федеральный бюджет поступило 35 млрд 626 млн рублей (рост на 41%). В консолидированный бюджет Республики Башкортостан поступило 13 млрд 999 млн рублей (рост на 3,7%).

Какие налоги больше всего принесли денег в бюджет? На первом месте - налог на добычу полезных ископаемых (40,5% или 22 млрд 337 млн рублей).

На втором - акцизы (18,7% или 10 млрд 354 млн рублей), на третьем - налог на добавленную стоимость (15,5% или 8 млрд 555 млн рублей).

Мы с вами как налогоплательщики заплатили в бюджет налог на доходы физических лиц 7 млрд 620 млн рублей (13,8% от всех поступлений).

Налог на прибыль принес меньше – 4 млрд 45 млн руб (7,3%), имущественные налоги - 1 млрд 68 млн руб (1,9%), специальные налоговые режимы - 896 млн руб (1,6%).

Страховых взносов на обязательное социальное страхование в январе – феврале 2018 года собрали на сумму 13 млрд 276 млн рублей, с ростом на 13%.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Экономика
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