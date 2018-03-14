Уфимец стал победителем всероссийского технологического фестиваля

Десятый всероссийский технологический фестиваль PROFEST объединил соревнования по 25 робототехническим дисциплинам, состязание по профмастерству JuniorSkills в 19 профессиональных компетенциях, и соревнования среди юниорских корпораций. Всего в фестивале приняли участие 7500 школьников и студентов из 74 регионов России, а также Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.