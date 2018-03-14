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Уфимец стал победителем всероссийского технологического фестиваля

14 марта 2018, 09:10
Михаил Щербаков представил "Таблицу Менделеева" для слепых и слабовидящих.

Ученик 9 «Б» класса лицея №153 Михаил Щербаков получил диплом победителя первой степени международного научно-технического системно-инженерного конкурса-акселератора «НТСИ-SkAPT» и диплом победителя «НТСИ-SkAPT» в номинации «Инновации для инклюзивного образования всероссийского технологического фестиваля PROFEST, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Молодой человек представил проект «Интерактивное пособие для слепых и слабовидящих «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева».

Десятый всероссийский технологический фестиваль PROFEST объединил соревнования по 25 робототехническим дисциплинам, состязание по профмастерству JuniorSkills в 19 профессиональных компетенциях, и соревнования среди юниорских корпораций. Всего в фестивале приняли участие 7500 школьников и студентов из 74 регионов России, а также Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Наука
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