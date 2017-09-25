Уфимец Артем Алексеев стал победителем московского марафона 2017

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
А в прошлом году спортсмен установил рекорд.
В пятом московском марафоне, в котором приняли участие более 30 тысяч человек из 70 государств, состоялся 24 сентября. Как сообщили в пресс-службе правительства республики Башкортостан, победителем марафона стал легкоатлет уфимец Артем Алексеев.
28-летний спортсмен победил в Московском марафоне второй раз подряд. Мужчина преодолел дистанцию за два часа 14 минут и 13 секунд. В прошлом году Артем установил рекорд – 2 часа, 13 минут и 40 секунд.
Сделать МедиаКорСеть основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей