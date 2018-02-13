В Уфе выявили победителей регионального чемпионата WorldSkills Russia

Соревнования проходили в течение трёх дней по 37 компетенциям.

Главной площадкой чемпионата «Молодые профессионалы» стал выставочный комплекс «ВДНХ-ЭКСПО», где прошли состязания по 17 компетенциям. Для остальных 20 компетенций свои площадки предоставили колледжи Уфы, Нефтекамска, Сибая, Белебея.

Впервые в этом году в Башкирии прошли соревнования Молодежной лиги WorldSkills Russia, в них соревновались юниоры, возрастом от 14-ти до 16-ти лет - по четырём компетенциям.

В состязаниях приняли участие 242 конкурсанта, предварительно прошедшие отборочные туры на местах.

В прошлом году на мировом Чемпионате WorldSkills в Абу-Даби Россия завоевала шесть золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медали и первое место в общекомандном зачёте. В составе российской сборной был представитель Башкирии - студент Сибайского многопрофильного колледжа Рафаэль Яхин, он завоевал бронзовую медаль по компетенции «Камнетёсное дело». Вчера заместитель премьер-министра Салават Сагитов вручил Рафаэлю Яхину сертификат номиналом 100 тысяч рублей.

Все победители примут участие в отборочном этапе на федеральном уровне. В случае победы конкурсанты представят Башкортостан на шестом Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» – WorldSkills Russia, который пройдёт в Южно-Сахалинске в августе 2018 года.