В Башкирии 15 победителей конкурса УМНИК-2017 получат по полмиллиона рублей

Молодые ученые продолжат исследования.

Победителями конкурса УМНИК-2017 стали 15 молодых ученых из Башкирии. Каждый из них получит по 500 тысяч рублей на два года, чтобы продолжить исследования в выбранном направлении и реализовать проекты.