В Башкирии 15 победителей конкурса УМНИК-2017 получат по полмиллиона рублей
Вчера, 15:50НаукаЗлата Зукович
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Молодые ученые продолжат исследования.
Победителями конкурса УМНИК-2017 стали 15 молодых ученых из Башкирии. Каждый из них получит по 500 тысяч рублей на два года, чтобы продолжить исследования в выбранном направлении и реализовать проекты.
Победителями стали пятеро молодых ученых из УГНТУ, четверо из Уфимского научного центра Российской академии наук, трое из БашГУ и по одному из УГАТУ, БГМУ и Академии наук РБ.
Список победителей:
- Руслан Аюпов «Разработка интеллектуального устройства для орошения сложных агротехнических систем», УГНТУ
- Вадим Галлямов «Разработка устройства сверхзвуковой сепарации газа для осуществления сепарации скважинной продукции газового месторождения», УГНТУ
- Олег Иванов «Разработка взрыво- и влагозащищенного робота для мониторинга производственных объектов в неблагоприятных условиях», УГНТУ
- Альбина Каримова «Разработка метода регенерации гетерогенных катализаторов нефтепереработки и нефтехимии с применением сверхкритических флюидов», УГНТУ
- Александр Конев «Разработка диагностической установки для испытания изоляции электрооборудования повышенным напряжением», УГНТУ
- Зоя Бережнева «Разработка биотехнологии получения культуры косматых корней аконита и использование их в качестве сырья для получения лаппоконитина», УНЦ РАН
- Анастасия Владимирова «Разработка биопрепарата для повышения урожайности бобовых культур на основе клубеньковых бактерий с измененной регуляцией генов нитрогеназного комплекса», УНЦ РАН
- Айдар Гильванов «Разработка генно-инженерной ДНК-полимеразы Bst для изотермической амплификации нуклеиновых кислот, обладающей повышенной специфичностью и термостабильностью для диагностики и молекулярно-генетических исследований», УНЦ РАН
- Азамат Сулейманов «Разработка технологии оценки и прогноза развития эрозии почв с использованием материалов дистанционного зондирования и геоинформационных систем», Уфимский институт биологии РАН
- Ильдар Канафин «Разработка аппаратно-программного комплекса для диагностирования технического состояния нефтяных и газовых скважин», БашГУ
- Эльвира Мингажева «Разработка технологии ДНК-диагностики рака яичников на основе разработанного прототипа биочипа», БашГУ
- Анастасия Шишкина «Разработка многофункционального полимерного покрытия на основе производных полианилина в качестве компонента антикоррозионного покрытия, работающего в экстремальных условиях», БашГУ
- Рафаэль Кильметов «Разработка эффективного беспилотного летательного аппарата для полетов в сильнопересеченном пространстве», УГАТУ
- Венера Салаватова «Разработка офтальмологического устройства для интравитреального введения препарата, обеспечивающего точно ориентированное место интравитреальной инъекции и оптимальное направление инъекционной иглы с фиксацией век и глазного яблока», АН РБ
- Александр Ялкаев «Разработка технологии сублингвальных и вагинальных лекарственных форм 11-дезоксимизопростола для лечения послеродового кровотечения», БГМУ.
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