Рустэм Хамитов предложил непарламентским партиям сотрудничать

- Выборы – это легитимная возможность для граждан сформировать власть, выразить к ней своё отношение, дать оценку её работе, - сказал он. - Власть в стране и в нашей республике готова к такой оценке. Для нас это значимый момент, чтобы поставить важные для движения вперёд задачи, сделать новые шаги по сплочению общества и при необходимости внести коррективы в дальнейшую работу.