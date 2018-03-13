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В Башкирии на алкоголе заработали 8,5 миллиардов рублей

13 марта 2018, 14:41
Объем производства алкоголя значительно вырос.

В Башкирии растет объем производства алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе госкомитета республики по торговле и защите прав потребителей.

Так, компания «Эфес» выпустила в 2017 году 19,2 миллиона декалитров пива, что на 2,5 процента больше, чем в 2016 году. «Боска-Рус» выпустила 828 тысячи декалитров игристого вина, что на 28,8 процента больше, чем годом ранее, а вот Heineken выпустил на 8,5 процентов меньше пива «Шихан», чем в 2016 году – 8,9 миллионов декалитров.

В прошлом году на алкоголе было заработано около 8,5 миллиардов рублей.

Напомним, по данным Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского за 2017 год, Башкирия вошла в пятерку самых пьющих регионов страны наряду с Московской, Нижегородскими областями, Москвой и другими регионами.

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#Новости#Злата Зукович#Экономика
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