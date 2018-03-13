В Башкирии на алкоголе заработали 8,5 миллиардов рублей

Так, компания «Эфес» выпустила в 2017 году 19,2 миллиона декалитров пива, что на 2,5 процента больше, чем в 2016 году. «Боска-Рус» выпустила 828 тысячи декалитров игристого вина, что на 28,8 процента больше, чем годом ранее, а вот Heineken выпустил на 8,5 процентов меньше пива «Шихан», чем в 2016 году – 8,9 миллионов декалитров.