В Уфе нашли 11 причин запретить продажу алкоголя

В мэрию Уфы обратились общественники, которые считают, что на торговлю спиртным в городе следует наложить запрет. Они привели 11 аргументов, пытаясь убедить чиновников в правильности данной меры. Положительных последствий от возможного новшества они насчитали не менее десяти.

Письмо в мэрию написали общественные организации «Гражданский контроль», «Инициатива», «Трезвый город» и фонд «Культура». Они считают, что алкоголь - это "ядосодержащий препарат" и сетуют на то, что его употребление в обществе "считается нормой, а не национальной трагедией". Продавцов спиртного активисты-трезвенники называют "алкобарыгами", которые руководствуются "только жаждой наживы". Помимо этого, они подчеркивают то, что сейчас в алкоголе много различных химических примесей. То ли дело в СССР, где спирт, по их данным, делался из пшеницы. Наилучшая ситуация, в представлении общественников, была на Руси до 16 века, когда "алкоголя вообще не было, его не пили". А когда "его привезли из западных стран на деревянных кораблях...люди начали попросту гибнуть".

Доказывая свою позицию, активисты приводят 11 аргументов о том, что из-за продажи алкоголя в Уфе "страдают люди":

1. Алкоголь употребляют уже дети до 18 лет, что приводит к совершению ими противозаконных действий либо сами становятся жертвами преступников;

2. Из-за употребления алкоголя у детей отпадает желание учиться, появляются другие желания: курить сигареты, прогуливать школу, сбегать из дома от родителей и другое.

3. В быту систематически происходят семейные драки;

4. Из-за алкоголя люди по состоянию здоровья не могут выйти на работу, их увольняют за прогул и им нечем впоследствии кормить свою семью.

5. Из-за алкоголя рушатся семьи, дети не видят родительской любви.

6. В состоянии алкогольного опьянения родители часто бьют своих детей. У детей впоследствии уже с детства травмированная психика, травма детства.

7. Под воздействием алкоголя владельцы автомобилей садятся за руль пьяными и совершают ДТП.

8. Из-за алкоголя человек, не редкость, спивается, наркология беспомощна, человек деградирует, теряет интерес и вкус жизни, самое главное для него с утра напиться, побольше алкогольного возлияния.

9. Из-за алкоголя на улице часто совершаются драки, люди попадают в больнице и, не редкость, становятся инвалидами на всю жизнь.

10. Из-за алкоголя человек неправильно и неверно думает, принимает неправильные решение в жизни.

11. Из-за алкоголя утрачивается здоровье человека, человек стареет и быстро погибает.

Активисты подчеркивают, что законодательство России позволяет запретить продажу алкоголя. Они не задумываются о том, сколько потеряет местный бюджет, и как вырастет продажа самодельного алкоголя. В запрете они видят сплошные плюсы.

Всего их насчитывается десять:

1. Сохранение семьи, как ячейки общества.

2. Снижение совершаемых административных правонарушений.

3. Снижение количества совершаемых преступлений.

4. Снижение количества ДТП, сохранение жизни и здоровья людей.

5. Повышение уровня образованности и грамотности у населения.

6. Значительное увеличение людей, занимающихся спортом и физкультурой.

7. Повышение здоровья граждан и увеличение продолжительности жизни.

8. Увеличение деторождаемости, как следствие увеличение количества россиян.

9. Очищение генофонда нации от алкоголя, развитие умственно здоровых и физически развитых людей.