В России пьяным покупателям могут запретить продавать алкоголь
Сегодня, 17:05ОбществоРустэм Башкирцев
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Для продажи алкоголя в магазинах выделят отдельные секции и помещения.
Министерство здравоохранения разработало законопроект для поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», согласно которому магазины, бары и рестораны будут иметь право отказывать в продаже алкоголя покупателям и клиентам в нетрезвом состоянии, сообщают «Новые известия».
Также минздрав предлагает обустроить места продажи таким образом, чтобы покупатель не мог видеть алкогольную продукцию, находясь у других стеллажей с товарами.
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