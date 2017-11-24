В России пьяным покупателям могут запретить продавать алкоголь

Для продажи алкоголя в магазинах выделят отдельные секции и помещения.

Министерство здравоохранения разработало законопроект для поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», согласно которому магазины, бары и рестораны будут иметь право отказывать в продаже алкоголя покупателям и клиентам в нетрезвом состоянии, сообщают «Новые известия».