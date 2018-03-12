В Уфе волонтерам не хватает денег на покупку медоборудования

По словам Анастасии, они с друзьями из волонтерской команды «Радуга» решили обратиться к депутатам за помощью, потому что на практике видели: есть реальная необходимость в данном аппарате для визуализации вен, позволяющем диагностировать и контролировать правильность введения иглы в вену малышам. Но по какой-то причине аппарат оказался не включен в специальный перечень медтехники, которая может быть приобретена через госзакупки за счет госбюджета.