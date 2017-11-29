В Минздраве Башкирии рассказали, почему понадобился спонсор для горбольницы

Обращение волонтеров к депутату горсовета с просьбой помочь купить аппарат для спасения младенцев наделало много шума.

Стало известно, почему группа волонтеров обратилась к депутату горсовета и известному предпринимателю Артуру Хазигалееву с просьбой помочь приобрести аппарат для подсветки вен для уфимской городской больницы №22.

Напомним, Артур Хазигалеев опубликовал на своих страницах в соцсетях отчет о приеме избирателей, в котором рассказал, что одними из обратившихся к нему посетителей оказались волонтеры, работающие в городской больнице №22. По словам депутата, волонтеры попросили оказать содействие в приобретении медицинского аппарата, необходимого для лечения младенцев.

- У государства нет возможности его приобрести, а аппарат нужен, особенно детям. Медсестры, которые работают в больнице, обращаются к предпринимателям города за помощью. Причем делают это на общественных началах, не в рабочее время, - написал Артур Хазигалеев в соцсети.

Данное сообщение вызвало немалый резонанс. Многие комментаторы задались вопросом: почему столь необходимый аппарат, который сравнительно недорого стоит – около 180 тысяч рублей, не может быть приобретен за счет государства и средства на него вынуждены собирать медсестры?

Ответы на эти вопросы дали в минздраве республики. Медиакорсети также удалось связаться с волонтерами, обратившимися к депутату за помощью.

- Мы являемся участниками волонтерской команды «Радуга», нас семь человек, в свободное от основной работы время мы помогаем ухаживать за больными детьми в других больницах и, в частности, в больнице №22, - рассказала волонтер Анастасия Афанасьева. – Небольшая путаница возникла из-за того, что Артур Хазигалеев не совсем точно сформулировал фразу в своем сообщении насчет того, что к нему обратились медсестры, работающие в 22-ой больнице. Он имел в виду конкретно нас, волонтеров. Дело в том, что лично я, например, являюсь медсестрой в больнице №13, а после работы езжу на дежурства в другие стационары. Мы обратились к депутату за помощью, потому что на практике увидели, что реальная необходимость в данном аппарате для визуализации вен, который позволяет диагностировать и контролировать правильность введения иглы в вену малыша, имеется, но по какой-то причине он оказался не включен в специальный перечень медтехники, которая может быть приобретена через госзакупки за счет госбюджета.

Данную информацию также подтвердил Медиакорсети заместитель министра здравоохранения РБ Рамиль Хамитов. При этом он не уточнил, каковы перспективы включении данного медицинского аппарата в стандарт оснащения педиатрических отделений, утвержденному минздравом РФ. Данный вопрос находится в компетенции федерального ведомства.