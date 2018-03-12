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В Одноклассниках появился искусственный интеллект в видеозвонках

12 марта 2018, 14:13
Теперь связь между пользователями социальной сети будет еще более качественной.

Пользователи Одноклассников получили возможность звонить своим родным и близким с любого устройства из чата в личных сообщениях или со страницы профиля друга благодаря добавленному искусственному интеллекту в собственные голосовые и видеозвонки. Искусственный интеллект собирает статистику по подсетям мобильного оператора и автоматически настраивает параметры сетевого протоколы во время звонка и на этапе дозвона.

Также Одноклассники полностью переработали интерфейс звонка – сейчас звонок сворачивается в мини-плеер, давая возможность переходить во время звонка в другие разделы сайта или мобильного приложения.

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#Новости#Злата Зукович#Технологии
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