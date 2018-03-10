Десять вопросов про женщин Башкирии

В этом году на начало весны и празднование 8 марта выпали целых четыре выходных дня. Медиакорсеть будет рада, если читатели затратят часть отдыха на наш «женский тест с башкирским уклоном».

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