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Десять вопросов про женщин Башкирии
10 марта 2018, 13:30
Медиакорсеть предлагает читателям пройти "тест на женственность" и проверить свои знания о женщинах, так или иначе прославивших Башкирию.
Десять вопросов про женщин Башкирии
В этом году на начало весны и празднование 8 марта выпали целых четыре выходных дня. Медиакорсеть будет рада, если читатели затратят часть отдыха на наш «женский тест с башкирским уклоном».
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#Татьяна Майорова,
#Тесты
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