В Башкирии Марьям Буракаевой присвоили титул «Женщина – мать нации»

Известная писательница Марьям Буракаева получила титул «Женщина – мать нации», сообщил телеканал БСТ.

Республиканский конкурс с таким названием завершился 5 марта. В нем участвовали более 200 женщин. Конкурсанток отсеивали сначала на муниципальном, а затем на республиканском этапах.

Учитывалось все: как конкурсантки ведут домашнее хозяйство, воспитывают ли детей в духе национальных традиций, участвуют ли в общественной жизни.

В результате в конкурсе победила известная башкирская писательница Марьям Буракаева, она в марте отметит свой 75-летний юбилей.

- У башкир есть выражение «Ил инәһе» - «Мать нации». Маму так и называют везде, все башкиры (кроме некоторых коллег, по-плохому неравнодушных к ее народной славе и любви), - рассказала Медиакорсети её дочь сценарист Зухра Буракаева.

- А еще ей много пишут школьники, и все обращаются к ней «Мәрйәм өләсәй» - бабушка Марьям, именно родная бабушка. Советуются по всем вопросам, - поделилась Зухра Буракаева.

- Мама сейчас во ВКонтакте стала блогером. Но в Facebook я ее не пускаю - а то мне придется вести себя очень прилично? – сказала она.