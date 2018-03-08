Башстат: в Башкирии женщин больше и живут они дольше, чем мужчины
Сегодня, 19:19ОбществоЗиля Аскерова
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Накануне Международного дня женщин Башстат посчитал количество женщин и мужчин, проживающих на территории Башкирии. Выяснилось, что представительниц слабого пола больше на 3 процента, чем мужчин.
Всего в республике проживает 2,2 миллиона женщин. Это не смотря на то, что в 2017 году мальчиков родилось болье, чем девочек. Демографы это объясняют с высокой смертностью среди мужчин трудоспособного возраста. Женщины количественно начинают преобладать после 30 лет. К 70 годам их вовсю становится больше на 2,4 раза.
Специалисты также сравнили среднюю продолжительность жизни жителей республики. Цифры и здесь свидетельствуют против мужчин: они живут в среднем 65,3 года, а женщины – 76,8 лет.
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