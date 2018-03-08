Башстат: в Башкирии женщин больше и живут они дольше, чем мужчины

Всего в республике проживает 2,2 миллиона женщин. Это не смотря на то, что в 2017 году мальчиков родилось болье, чем девочек. Демографы это объясняют с высокой смертностью среди мужчин трудоспособного возраста. Женщины количественно начинают преобладать после 30 лет. К 70 годам их вовсю становится больше на 2,4 раза.