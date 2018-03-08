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Башстат: в Башкирии женщин больше и живут они дольше, чем мужчины
Сюжеты:
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Башстат: в Башкирии женщин больше и живут они дольше, чем мужчины

Сегодня, 19:19ОбществоЗиля Аскерова
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