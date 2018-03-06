В Уфе журналисты нашли необычные букеты для женщин к 8 марта
Сегодня, 15:35ГородРустэм БашкирцевФото: Likes.ru
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Это могут быть и редкие цветы, и композиции из фруктов, ягод и конфет.
Журналисты Likes.ru обошли город в поисках необычных букетов. И поделились своими находками с читателями.
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Фото: Likes.ru
Тут и букеты из клубники, из фруктов и других продуктов питания, и цветы, которые мало кто знает по их названиям. Например, букеты из ранункулюсов, амариллисов и анемонов.
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Фото: Likes.ru
Полностью рассказ о необычных и красивых букетах вместе с фотографиями можно увидеть здесь.
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