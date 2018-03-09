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Сергей Удальцов выступил на митинге в Уфе

9 марта 2018, 17:02
Послушать его пришли не более сотни человек.

Сегодня в уфимском микрорайоне «Затон» в парке «Волна» прошел митинг в поддержку кандидата в президенты России Павла Грудинина. Он начался в полдень.

Организаторы – республиканское отделение КПРФ, региональное отделение «Левого фронта» и постоянно действующего совещания национально-патриотических сил России пригласили на митинг в Уфу координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова.

Он выступил с пламенной речью, заняв около 15-ти минут. Ругал действующую власть и агитировал придти 18 марта на выборы.

- Никакого бойкота! – призвал Сергей Удальцов. – Бойкот – это подыгрыш власти. Поэтому голосуем, наблюдаем, и если надо – протестуем.

Митинг был немногочисленным, человек пятьдесят. То ли погода подвела, то ли удаленность места проведения митинга от центра города сыграла свою роль.

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