Сергей Удальцов в Уфе: Второй тур выборов почти неизбежен

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов встретился сегодня с журналистами в офисе республиканского отделения КПРФ и рассказал о своем видении предвыборной ситуации в России.

Приведем наиболее важные и любопытные высказывания Сергея Удальцова и первого секретаря рескома КПРФ Юнира Кутлугужина (его слова мы отметим курсивом).

О прогнозе на выборы

- Вероятность второго тура выборов при открытом и честном подсчете голосов, на мой взгляд, абсолютно реальна.

- При явке в 80% второй тур неизбежен.

- Мы даем власти шанс провести честные выборы. Но мы должны быть готовы к протестам, как реакции на возможные нарушения. Пока тенденции тревожные.

- Выборы приобретают исторический характер.

О ситуации в Башкирии

- Не секрет, что власть во многом делает результат в национальных республиках: на Кавказе, в Татарстане и Башкирии. Все это видят, но молчать никто не собирается

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

Юнир Кутлугужин:

- Общественный контроль дает свои плоды. Из года в год число голосов за коммунистов в Башкирии растет. В выборах 2016 года в Госдуму Башкирия стала лидером по абсолютному числу голосов за коммунистов среди регионов страны.

- Мы ставим задачу, чтобы кандидат Грудинин по числу голосов в Башкирии вышел на первое место.

- В Башкирии около 3800 избирательных участков, на каждый из них мы подготовим примерно 2,5 наблюдателя (от КПРФ и от кандидата Грудинина). Вот и считайте общее число наблюдателей от штаба Грудинина.

В офисе рескома КПРФ в Уфе. Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

О ситуации после выборов

- Мы ставим задачи привлечь всех на выборы, в день голосования организовать массовое наблюдение и быть готовым к протестам, если будут массовые нарушения на выборах

- У меня есть ощущение, что возможен повтор ситуации 2011 года. Когда был массовый протест из-за фальсификаций на выборах и власть не знала, что с этим делать.

- Во многих регионах, включая Москву и Уфу, поданы заявки на проведение митингов 19, 20 марта и в ближайшие выходные после выборов. Потому что то, как идет компания, дает нам возможность считать, что фальсификации возможны.

- Тогда к протесту команды Грудинина могут присоединиться и другие силы.

Сегодня же Сергей Удальцов принял участие в митинге в Уфе, после чего выехал в Стерлитамак, где во второй половине дня также должен пройти митинг.