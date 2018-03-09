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Команда «Женский сектор» выиграла футбольный турнир в Уфе

9 марта 2018, 15:30
В Уфе прошел первый футбольный турнир среди любительских женских команд.

Вчера, 8 марта, на стадионе «Нефтяник» в Уфе можно было наблюдать необычные соревнования. При температуре в -15 градусов на футбольном поле собрались женские любительские команды.

За звание победителя турнира боролись команды: «Стерлитамак», «Дочери ГИБДД», «Союз театральных деятелей», «Женский сектор», БСТ, «Башавтоком», «Гербалайф».

- Какие цели вы ставите себе на турнир? – спрашивал футболисток разных команд пресс-секретарь ФК «Уфа» Сергей Тыртышный.

Ответы были обескураживающе весенними:

- Повеселиться!

- Попиариться!

- Запомнить 8 марта 2018 года на всю жизнь!

Судя по веселым лицам участниц, эти цели были достигнуты.

Первое место в турнире завоевала команда «Женский сектор» – болельщицы футбольного клуба «Уфа».

Второе место у девушек Башкирского спутникового телевидения, третье заняла команда «Гербалайф».

На четвертом – команда их Стерлитамака.

Почетным гостем турнира стал главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Семак. Разумеется, многие использовали эту возможность для селфи.

- Разрешите поздравить с праздником, пожелать вам счастья, - сказал представительницам прекрасного пола Сергей Семак. - Самое главное в жизни слово – «любить», потому что, если бы не любовь, не было бы меня, не было бы вас, если бы не любовь к футболу. Момент, который объединил нас, – это футбол.

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