Команда «Женский сектор» выиграла футбольный турнир в Уфе

- Разрешите поздравить с праздником, пожелать вам счастья, - сказал представительницам прекрасного пола Сергей Семак. - Самое главное в жизни слово – «любить», потому что, если бы не любовь, не было бы меня, не было бы вас, если бы не любовь к футболу. Момент, который объединил нас, – это футбол.