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В Башкирии собрали деньги для семей погибших в авиакатастрофе Ан-148

7 марта 2018, 15:01
Всего собрали более 450 тысяч рублей.

В Башкирии завершили сбор добровольных пожертвований в помощь семьям погибших в авиакатастрофе Ан-148, сообщили в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Самолет рейсом «Москва – Орск» потерпел крушение 1 февраля вскоре после вылета из аэропорта «Домодедово».

На борту находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших были и два уроженца Башкирии: Крискентия Алексеенко и Юрий Ямаев.

Жители и организации Башкирии всего собрали 456,5 тысяч рублей.

- Средства направлены семьям наших земляков и в Фонд помощи семьям погибших в результате крушения самолета Ан-148, - сообщили в госкомитете по ЧС. - Благодарим всех, кто не остался равнодушным.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Общество
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