Рустэм Хамитов: молодежь массово уезжает из Башкирии и это проблема

Помимо ситуации с инвестициями и кадрами, на коллегии Минэкономразвития были обозначены и другие цели и задачи, решению которых в ближайшие годы должно быть уделено должное внимание. Это, в частности, необходимость развития государственно-частного партнерства, в том числе, в сельском хозяйстве, привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс республики, рост производительности труда. По росту последнего показателя, как указал Рустэм Хамитов, Башкирия пока находится всего лишь где-то в середине российского списка. Вместе с тем, рост основных показателей экономики напрямую зависит от того, насколько эффективнее будет работать каждый из нас.