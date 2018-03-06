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Хамитов про социальную сферу: Для детей надо строить без сучка и задоринки
Сюжеты:
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Dil 9530

Хамитов про социальную сферу: Для детей надо строить без сучка и задоринки

Сегодня, 16:02ОбществоТатьяна МайороваФото: Пресс-служба главы Башкирии
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