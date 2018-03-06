Хамитов про социальную сферу: Для детей надо строить без сучка и задоринки

Сегодня, 6 марта, в ходе рабочей поездки в Благовещенский район Башкирии глава региона Рустэм Хамитов побывал в нескольких социальных и инфраструктурных объектов.

Одним из основных пунктов пребывания главы региона в Благовещенском районе стала новая школа на 320 мест, строительство которой было внесено в «юбилейный» перечень к 100-летию Башкирии. Новая школа представляет собой трехэтажноездание общей площадью 10,3 тысячи кв.м, в нем предусмотрены блоки для начальных и старших классов, столовая, актовый и спортивный залы, рядом со зданием будет баскетбольная площадка. Стоимость строительно-монтажных работ составила порядка 230 млн рублей.

Рустэм Хамитов осмотрел школьные помещения и остался не во всем доволен увиденным. Он указал строителям на ряд недоработок и поручил устранить их в кратчайшее время.

– Для детей надо строить без сучка и задоринки, – подчеркнул глава республики.

Подрядчики заверили, что работы на объекте будут завершены в ближайшие месяцы, а уже 1 сентября школа откроет двери для учащихся.

Вторым «детским» объектом программы пребывания главы Башкирии в Благовещенском районе стал детский технопарк «Кванториум», открытый при поддержке СИБУРа.

На площадках «Наноквантум» и «Hi-tech цех» школьники осваивают инженерное прототипирование, лазерные и аддитивные технологии, изучают материалы на микро- и нано-уровнях, занимаются моделированием и решением реальных производственных задач в области нефтехимии. Для них организовано мультимедийное пространство с виртуальной библиотекой, 3D-кинотеатром и аттракционом дополненной реальности и другие увлекательные и обучающие аттракционы. Кроме того, в технопарке работает «Квантомузей».

Рустэм Хамитов пообщался с нарядными детьми и не менее торжественно выглядящими взрослыми, поинтересовался оборудованием и расходными материалами, в том числе для 3D-принтера. Он настолько вдохновился общением с умными детьми, что тут же предложил организовать производство расходников для таких принтеров на отечественных предприятиях, чтобы снизить их стоимость по сравнению с импортными аналогами.

Напомним, что детские технопарки «Кванториум» создаются во всех регионах страны в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, а также в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», реализуемого Минобрнауки. На сегодняшний день кванториумы представлены в 36 регионах страны. В Башкортостане работают два технопарка «Кванториум» в Уфе и Благовещенске. Ещё одна площадка откроется в этом году на базе Республиканского детского образовательного технопарка.

Вероятно, обсуждение этой темы может быть продолжено далее, в ходе визита главы Башкирии в Благовещенский район. Еще одним основным пунктом в программе пребывания является выездное заседание коллегии Министерства экономического развития республики.