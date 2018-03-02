В Башкирии учителей заставили мыть полы в поликлинике к приезду Хамитова

Житель Илишевского района Динар Хабибуллин обратился в районную прокуратуру с просьбой провести прокурорскую проверку по факту принуждения педагогических работников трех общеобразовательных учебных заведений, которые получили указания провести уборку помещений строящейся поликлиники Верхнеяркеевской центральной районной больницы.

Динар является администратором группы «Илишевцы» в соцсети «ВКонтакте» и известен в районе, как человек, часто вступающийся за права других людей.

- Вчера, 1 марта, я получил сообщение от неизвестного мне пользователя о том, что в селе Верхнеяркеево руководители образовательных организаций направляют педагогический состав для уборки помещений в строящемся здании поликлиники ГБУЗ РБ Верхнеяркеевская ЦРБ. В сообщении также было написано, что данные работы были организованы в связи с предстоящим приездом в Илишевский район главы республики Башкортостан Рустэма Закиевича Хамитова, - рассказал Медиакорсети Динар Хабибуллин.

После этого Динар опубликовал в группе «Илишевцы» обращение к читателям с просьбой подтвердить либо опровергнуть данную информацию и получил уже подтверждения от шести разных людей.

- На условиях анонимности я получил сообщения о запланированном привлечении к уборке помещений учителей из гимназии №1, СОШ им. Т.Л. Рахманова и СОШ №4 села Верхнеяркеево. По словам людей, которых я знаю лично и не имею оснований им не доверять, указания отправиться на уборку в поликлинику они получили в устной форме от руководителей учебных заведений. Учителя получили указания прийти на уборку в поликлинику примерно в 20.00 сегодня, 2 марта. Для этого сегодня с утра уроки в этих школах (в частности, в школе №4) были сокращены до 30 минут вместо обычных 45 минут, но после первых двух уроков занятия опять сделали по 45 минут, - посвятил корреспондента Медиакорсети в курс событий Динар Хабибуллин.

По его мнению, в данном случае налицо грубейшие нарушения положений Трудового кодекса РФ, запрещающего требовать с сотрудников выполнение работ, не обусловленных трудовым договором и тем более не оплачиваемых дополнительно.

- По логике здравого смысла, чистота и порядок в новом здании должны быть обеспечены или сдающей стороной (строителями) или принимающей (сотрудниками поликлиники), но никак педагогами сторонних образовательных учреждений, - уверен Динар. – Я отправил в прокуратуру заявление с просьбой проверить изложенные мной сведения и принять меры для предотвращения нарушений и наказания виновных в низ лиц, каковыми, на мой взгляд, могут быть представители администрации Илишевского района и руководители учебных заведений.

Молодой человек уточнил, что не опасается каких-либо проблем, связанных с его обращением в прокуратуру, лично для себя, но переживает за педагогов, поэтому не обнародует имена своих информаторов. При этом Динар не исключает, что после поднявшегося в соцсетях и СМИ шума «педагогическую уборку» могут отменить и привлечь к помывке помещений других специалистов.

Как стало известно Медиакорсети, в Илишевском районе Башкирии действительно готовятся к визиту главы республики Рустэма Хамитова, однако точную дату визита не называют. В администрации района сообщили, что ничего не знают о полученном учителями указании мыть полы в строящейся поликлинике.

- Такая практика привлечения бюджетников к работам, которые можно условно назвать «покраской травы» перед приездом высокого гостя, в наших районах существовала испокон веку. Была она при Муртазе Рахимове и, как выясняется, сохранилась, и при Рустэме Хамитове, - высказал свое мнение по поводу инцидента политолог Алексей Трегубов. – Единственное, о чем не подумали организаторы этой уборки, - что через две недели будут выборы главы государства, и тем же учителям нужно будет отдавать свои голоса за того или иного кандидата.