Наставница оперных звезд из Уфы: «Музыка помогла мне уберечься от зависти»

- Было такое. Военкомат находился в Уфе по улице Карла Маркса. Мне тогда 15 было. Когда зашла к военкому, он по-доброму сказал: "Девочка, можно помочь фронту и здесь, на заводе". Так я попала в инструментальный цех Уфимского агрегатного производственного объединения. Меня взяли контролером, проверяла качество изделий. Обучили всему прямо на заводе. Работали по 12-14 часов. Подростки ведь еще совсем, как справились? Мне лично выжить песня помогла. Пели мы в ночную смену, чтобы не уснуть, пели в перерывах на обед. А после работы еще и ездили с концертами по госпиталям, воинским частям. В нашей бригаде были пианист, гитарист, чтец и скрипач, а я солировала. Помню, в госпитале на улице Красина выступали в палатах, потом ко мне подошел солдат и сказал: "У тебя красивый голос, обязательно надо учиться".