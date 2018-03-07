Налоговики Башкирии разъяснили, кто попал под налоговую амнистию

- Списанию подлежали суммы недоимки по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, образовавшейся у граждан по состоянию на 1 января 2015 года, а также задолженность по пеням, начисленным на указанную недоимку, - напомнили в налоговой службе.