Бизнесмены России обратятся к законодателям с просьбой снизить налоги

В торгово-промышленной палате прошел 13-ый по счету всероссийский налоговый форум. По его итогам, предприниматели подготовили рекомендации для законодателей. Бизнес обеспокоен изменчивым законодательством, постоянными проверками и высокой налоговой нагрузкой.

На форуме представители бизнес-сообщества и чиновники обсудили проблемы и их решения в сфере налоговой политики. Законодательство постоянно меняется. При этом нововведения зачастую не обсуждают с предпринимателями и сдвигают сроки реализации новых налоговых правил. Существуют и неналоговые платежи. Они также являются для бизнеса обязательными, хотя в налоговом кодексе не прописаны.

- Это всякие экологические сборы, портовые сборы, - передает программа РБК "Бизнес-новость" слова президента торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. - Вненалоговые сборы не прописаны законодательно. Но составляют достаточно серьёзную сумму. Год назад мы оценивали порядка 700 млрд рублей, в этом году наши эксперты говорят, что это уже за 1 триллион совокупный сбор этих средств. Но самое печальное в этом другое - никто не знает куда они собираются, как они тратятся и каким образом регулируется процесс сбора.

Объем налоговых поступлений растет. В этом году, по данным федеральной налоговой службы, они выросли на 19% - до 14,5 триллиона рублей. При этом налоговики отмечают и снижение проверок бизнеса. Это, однако, не значит что бизнес не проверяют. Просто благодаря новым бесконтактным технологиям ведется постоянный налоговый мониторинг. Кроме того, ФНС сейчас активно внедряет систему маркировки товаров. В ведомстве подчеркивают, что его цель - создать для предпринимателей прозрачные и понятные условия на рынке. По словам руководителя ФНС Михаила Мишустина, только от маркировки шуб и меховых изделий в этом году легализовалась четверть участников этого рынка.

- На сегодняшний день положительный опыт стал основой для масштабирования на иные группы товаров, - сообщил Мишустин. - С июня этого годы выходит система маркировки лекарств, пока пилотная. К ней уже подключились более 300 крупных игроков отрасли, зарегистрирована 41 единица лекарственных препаратов и промаркировано более 1,8 млн упаковок лекарственных препаратов.