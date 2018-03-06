В Башкирии Общественная палата открыла «горячую линию» по выборам

Также в день выборов Общественная палата организует общественный пресс-центр «Выборы-2018», который также будет работать сутки: с 7.00 18 марта до 7.00 19 марта. Журналистов и блогеров приглашают зарегистрироваться в нем, чтобы получать информацию из первых уст.