Многодетная мама из Уфы с ребенком больным ДЦП останется на улице

- Нам абсолютно некуда идти, у родственников помощи просить бесполезно, на поиск нового жилья денег нет, - плача, говорит Дарья. - Когда родился больной ребенок и я сама заболела, я обращалась к властям с просьбой дать нам хоть какой-то угол. Нам отказали на том основании, что мы якобы не являемся малоимущими. Из-за того, что я и мой сын прописаны у мамы, нас не рассматривают как отдельную семью и считают наши доходы вместе. Поэтому теперь говорят, что нам ничего не положено. А что нам положено, не знаю. Наверное, умереть на морозе.