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В Уфе ссора сожителей закончилась смертью женщины

5 марта 2018, 12:48
57-летняя женщина получила 3 удара ножом в грудь.

В Уфе мужчина зарезал сожительницу. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета в Башкирии, тело женщины с тремя ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир дома на улице Центральной в Уфе.

По предварительным данным в гибели 57-летней женщины виновен её сожитель, который в ходе совместного застолья нанёс ей несколько ударов в грудь кухонным ножом, от полученных травм она скончалась. Оперативникам уже удалось задержать подозреваемого, в ближайшее время 40-летнему мужчине будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.

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#Новости#Константин Климов#Происшествия
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