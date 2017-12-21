Задержание подозреваемого в убийстве девушки в Уфе попало на видео

Задержание подозреваемого в убийстве девушки в Уфе попало на видеоВидео
21 декабря, 14:46Константин Климов
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Жестокое убийство произошло вечером 20 декабря в продуктовом магазине на севере Уфы.
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Очевидцы прислали в редакцию видеозапись сделанную в магазине на севере Уфы в первые минуты после того, как неизвестный нанёс покупательнице 17 ножевых ранений, после чего попытался покончить жизнь самоубийством. Позже выяснилось, что 26-летний гражданин Узбекистана сделал это из ревности, поскольку не смог перенести отказ продолжать отношения. Возбуждено уголовное дело.
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