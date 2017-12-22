Убийство в уфимском магазине: преступник сидел за торговлю оружием

Убийца, 17 раз ударивший свою жертву в уфимском магазине, был судим за торговлю оружием.

Вечером 20 декабря Уфу сотрясло известие о жестоком убийстве в продуктовом магазине в северной части города. Как стало известно, уроженец Узбекистана Али Кулбаев 17 раз ударил ножом свою возлюбленную, после чего попытался зарезать и себя.

Нам стали известны некоторые подробности, предшествовавшие нападению.

Али приехал из Москвы в Уфу на попутках лишь в день убийства, где работал фасовщиком на одной из овощных баз. Первым делом он навестил мать, которая работает в одной из уфимских школ уборщицей. Как рассказала нам сама женщина, Али первый раз в жизни пришёл к ней с цветами.

- Когда ему было три года, я развелась с его отцом и, забрав его старшего брата, вернулась в Уфу, Али остался жить с папой, - говорит мать нападавшего Римма Б. – Вчера он спросил «правда ли ты хотела сделать аборт, когда была беременна?» я ответила «да», и он ушёл.

За несколько часов до приезда Али, мать узнала через родственников, что он сделал предложение девушке, но получил отказ и поклялся убить её.

- На мой вопрос об угрозах он сказал, что уже год не общается с Шахнозой, и посмеялся, - вспоминает мать, - Подонок, его не жалко, а вот её…

Как нам удалось выяснить, в 18 лет в Узбекистане Али был осуждён за торговлю оружием, и отбыл три года в колонии. После освобождения он переехал в Москву.

Родители Шахнозы родом из Стерлитамака. До нападения девушка жила в соседнем с магазином доме.

- На следующий день после убийства они в спешном порядке съехали. Там жила она и несколько молодых парней «кавказской» национальности, ещё ребёнок был примерно 10 лет, - рассказали соседи Шахнозы.

Сейчас Али Кулбаев находится в уфимской больнице скорой помощи (БСМП), его состояние удалось стабилизировать, но прогнозов на выздоровление врачи пока не дают.