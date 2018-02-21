В Башкирии школьницу её бывший парень зарезал ножом прямо на улице

В Мишкинском районе Башкирии 20-летний парень убил свою бывшую 16-летню девушку, а затем сам пытался покончить жизнь самоубийством. Его будут судить по двум статьям Уголовного кодекса РФ.

Ранее у молодых людей все складывалось неплохо, и девушка даже поссорилась со своими родителями из того, что встречалась с парнем. Однако затем они полностью прекратили общение.

Вечером в марте 2017 года парень, проезжая по селу на автомобиле Hyundai Solaris, увидел возвращавшуюся из школы 10-классницу и устроил с ней скандал. В ходе ссоры он взял из автомобиля нож и несколько раз ударил им девушку. От многочисленных травм она скончалась на месте.

Все это видела дальняя родственница жертвы. Она пыталась пресечь действия нападавшего, но последний, угрожая убийством, распорол ножом её куртку, после чего скрылся с места преступления. Молодой человек отправился в лес, где попытался покончить жизнь самоубийством. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов по горячим следам. Свою вину он признал. Теперь он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство человека с особой жестокостью), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

- Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.