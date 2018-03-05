В Башкирии уволили полицейского, подозреваемого в мошенничестве

Как следует из материалов дела, в декабре прошлого года бывший оперуполномоченный отдела уголовного розыска был задержан при получении 20 тысяч рублей незаконного денежного вознаграждения. По предварительным данным, он предлагал местной жительнице помочь решить вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении нее по поводу кражи.