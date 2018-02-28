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В Башкирии инспектора ДПС оштрафовали на 100 тысяч за взятку в 10 тысяч
Сюжеты:
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В Башкирии инспектора ДПС оштрафовали на 100 тысяч за взятку в 10 тысяч

Сегодня, 11:20Общество
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