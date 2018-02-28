В Башкирии инспектора ДПС оштрафовали на 100 тысяч за взятку в 10 тысяч

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Мировой судья г. Октябрьский вынес приговор в отношении бывшего инспектора ГИБДД.
Мужчину признали виновным в мелком взяточничестве. В суде установили, что в феврале 2017 года полицейский остановил автомобиль, двигавшийся по ул. Трипольского. У водителя при себе не было водительского удостоверения. Тогда инспектор ГИБДД принял от него взятку в размере 10 тысяч рублей и не составил на него протокол об административном нарушении. Подсудимый не признал вину в совершении преступления.
В апреле 2017 года его уволили за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
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