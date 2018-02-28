В Башкирии инспектора ДПС оштрафовали на 100 тысяч за взятку в 10 тысяч

Мужчину признали виновным в мелком взяточничестве. В суде установили, что в феврале 2017 года полицейский остановил автомобиль, двигавшийся по ул. Трипольского. У водителя при себе не было водительского удостоверения. Тогда инспектор ГИБДД принял от него взятку в размере 10 тысяч рублей и не составил на него протокол об административном нарушении. Подсудимый не признал вину в совершении преступления.