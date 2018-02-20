В Уфе за взятку задержали преподавателя БГМУ

Оперативники МВД Башкирии задержали 44-летнюю доцента кафедры гистологии Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). Женщине вменяют в вину мошенничество и посредничество во взяточничестве. Как пояснили в пресс-службе управления следственного комитета по Башкирии с января 2015 по февраль 2016 года преподаватель получила от студентов денежные средства за сдачу экзаменов и зачётов по разным предметам в общей сложности ею было получено около 300 тысяч рублей. В ведомстве уточнили, что свои обязательства перед студентами преподаватель не выполнила.