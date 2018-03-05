mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии директор задолжал 23 работникам 650 тысяч рублей

5 марта 2018, 15:27
Уголовное дело в отношении гендиректора «Кабаковский завод стройматериалов» направлено в суд.

Следственными органами РФ по РБ завершено расследование в отношении гендиректора кармаскалинского предприятия ООО «Кабаковский завод стройматериалов». Его обвинили в невыплате заработной платы.

По версии следствия, 46-летний предприниматель на протяжении 2015 года – начала 2016 года частично и полностью не выплачивал заработную плату 23 работникам предприятия на общую сумму более 650 тысяч рублей. При этом средства у него на это были, как выяснилось позже. По мере расследования уголовного дела зарплату выплатили полностью.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Материалы по теме
«Ишимбайский машиностроительный завод» задолжал сотрудникам 1,7 миллиона В Башкирии компания задолжала зарплату 720 сотрудникамВ Башкирии за свет и газ управляющая компания задолжала 8 миллионов рублей
#Новости#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48