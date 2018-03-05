В Башкирии директор задолжал 23 работникам 650 тысяч рублей

По версии следствия, 46-летний предприниматель на протяжении 2015 года – начала 2016 года частично и полностью не выплачивал заработную плату 23 работникам предприятия на общую сумму более 650 тысяч рублей. При этом средства у него на это были, как выяснилось позже. По мере расследования уголовного дела зарплату выплатили полностью.