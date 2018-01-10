В Башкирии за свет и газ управляющая компания задолжала 8 миллионов рублей
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Жители домов могли остаться без света и отопления.
ООО «Коммунальщик», в управлении которого находится 34 многоквартирных дома Кигинского района задолжала ресурсоснабжающим организациям около 7,3 миллионов рублей за поставленный газ и более 900 тысяч рублей за электроэнергию, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Поскольку долг управляющей компании мог привести к отключению тепла и света в домах жильцов, прокуратура потребовала незамедлительно принять меры по устранению нарушений закона.
Задолженность погашена в полном объеме, двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
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