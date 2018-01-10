В Башкирии за свет и газ управляющая компания задолжала 8 миллионов рублей

Жители домов могли остаться без света и отопления.

ООО «Коммунальщик», в управлении которого находится 34 многоквартирных дома Кигинского района задолжала ресурсоснабжающим организациям около 7,3 миллионов рублей за поставленный газ и более 900 тысяч рублей за электроэнергию, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.