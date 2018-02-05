Французские СМИ заявили, что нашли источник рутения в 150 км от Башкирии

Уточним, что Россия по-прежнему отрицает, что ее территория является источником происхождения рутения-106. Как пишут «Новые Известия», после анализа публикации газеты «Фигаро» сами собой возникают вопросы: почему французские и итальянские ученые-ядерщики молчали, как партизаны, столько времени, ведь рутений-106 начал летать над их головами с сентября 2017 года. Если принять во внимание, что комбинат «Маяк» не сообщил общественности о контракте с выделением церия-144, на чем делают акцент европейские партнеры предприятия, то требуется уточнение: на каком именно оборудовании выделяли этот данный радиоактивный изотоп в Озерске? И почему рутений-106 улетучивался бесконтрольно? Сколько именно рутения ушло в атмосферу осенью 2017 года?