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В Уфе Грудинина встретили караваем и кураем, а он предложил целоваться

31 января 2018, 10:24
Кандидат в президенты прибыл в Уфу поздно вечером 30 января.

В Уфе кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина встречали коммунисты, журналисты и музыканты. Как только Грудинин пересёк зал прибытия и вышел из здания аэропорта, его окружили члены местного отделения КПРФ, артисты и журналисты. Музыканты играли на кураях, а девушки в башкирском и русском национальных костюмах по традиции преподнесли гостю каравай и подарили цветы.

- А целоваться будем? - спросил Грудинин у девушки в башкирском национальном костюме после того, как она подарила ему цветы.

Прибывшим журналистам Грудинин рассказал, что уже был в Уфе во время празднования 250-летия со дня рождения национального героя Башкирии Салавата Юлаева в июне 2004 года.

- Я как депутат Московской областной думы был приглашён сюда в составе делегации, - ответил Грудинин на вопрос корреспондента издания «Бажин Faktor». - Меня поразил и город, и празднования, такого количества лошадей одновременно в одном месте я никогда не видел.

В Башкирию Грудинин прибыл с однодневным визитом, в ходе которого посетит мясокомбинат в городе Туймазы, встретится с журналистами и избирателями. Так же в программе кандидата в президенты запланировано интервью телеканалу «Россия 1».

Встреча с избирателями пройдёт в городском Дворце молодёжи в Уфе сегодня с 17:00 до 18:30.

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