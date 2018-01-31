В Уфе Грудинина встретили караваем и кураем, а он предложил целоваться

В Уфе кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина встречали коммунисты, журналисты и музыканты. Как только Грудинин пересёк зал прибытия и вышел из здания аэропорта, его окружили члены местного отделения КПРФ, артисты и журналисты. Музыканты играли на кураях, а девушки в башкирском и русском национальных костюмах по традиции преподнесли гостю каравай и подарили цветы.