Четыре ж/д переезда в Башкирии оборудуют пунктами фотовидеофиксации

В феврале должен начаться монтаж пунктов фотовидеофиксации на четырех актуальных железнодорожных переездах Башкирии. Об этом сообщили в ГИБДД МВД по РБ.
Речь идет о железнодорожных переездах возле Нагаево (21-ый километр), Шамонино, Ассов, а также на 152-ом километре трассы в Стерлитамакском районе.
- Участникам дорожного движения следует иметь в виду, что теперь меры административного воздействия в виде штрафов в случае нарушений они будут получать, в том числе, и с этих пунктов на железнодорожных переездах. Причем речь идет о серьезных штрафах в сумме до пяти тысяч рублей, - уточнили в Управлении ГИБДД МВД по РБ.