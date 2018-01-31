Четыре ж/д переезда в Башкирии оборудуют пунктами фотовидеофиксации

- Участникам дорожного движения следует иметь в виду, что теперь меры административного воздействия в виде штрафов в случае нарушений они будут получать, в том числе, и с этих пунктов на железнодорожных переездах. Причем речь идет о серьезных штрафах в сумме до пяти тысяч рублей, - уточнили в Управлении ГИБДД МВД по РБ.