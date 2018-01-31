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Четыре ж/д переезда в Башкирии оборудуют пунктами фотовидеофиксации

31 января 2018, 10:22
Для нарушителей правил дорожного движения это обернется новыми штрафами до пяти тысяч рублей.

В феврале должен начаться монтаж пунктов фотовидеофиксации на четырех актуальных железнодорожных переездах Башкирии. Об этом сообщили в ГИБДД МВД по РБ.

Речь идет о железнодорожных переездах возле Нагаево (21-ый километр), Шамонино, Ассов, а также на 152-ом километре трассы в Стерлитамакском районе.

- Участникам дорожного движения следует иметь в виду, что теперь меры административного воздействия в виде штрафов в случае нарушений они будут получать, в том числе, и с этих пунктов на железнодорожных переездах. Причем речь идет о серьезных штрафах в сумме до пяти тысяч рублей, - уточнили в Управлении ГИБДД МВД по РБ.

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